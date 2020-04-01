Барнаульские парки отдохнут от отдыхающих

В Барнауле закрыты для посетителей самые популярные места отдыха горожан. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Так, в столице Алтайского края в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции закрыты для посещения Нагорный парк и набережная Оби. Запрет действует с 1 апреля. В числе других «запретных зон» официальный сайт Барнаула указывает парки культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», «Лесная сказка».

Накануне в городе сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, полиции и райадминистраций, а также члены народной дружиной «Барнаульская» провели рейд по объектам потребительского рынка.

«Проверено 133 объекта торговли и торгово-развлекательных центров. 110 объектов были закрыты добровольно, на три объекта составлены протоколы о нарушении и вынесены постановления о временном приостановлении деятельности», - подвели итоги рейда в мэрии Барнаула.

Фото: официальный сайт Барнаула