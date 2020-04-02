Алтайский фестиваль космоса отложили на август

Традиционный для Алтайского края фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» в этом году пройдет, предположительно летом. О переносе праздника сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

До сих пор фестиваль был приурочен к Дню космонавтики. Предполагалось, что он состоится с 12 по 14 апреля. Но из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, фестиваль решено отложить.

«Мероприятия фестиваля 2020 года предположительно пройдут в августе в рамках празднования 59-й годовщины полета Германа Титова в космос», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

6-7 августа 1961 года Герман Титов совершил суточный орбитальный полет на космическом корабле «Восток-2». Он родился в Косихинском районе Алтайского края. В 2011 году в селе Полковниково было открыто новое здание мемориального музея летчика-космонавта.

Фото: официальный сайт Алтайского края