2 апреля
Барнаул
погода +13 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Алтайский фестиваль космоса отложили на август

Главная Общество
Барнаул
15:36 2 Апреля 2020
музей, космонавт, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Традиционный для Алтайского края фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» в этом году пройдет, предположительно летом. О переносе праздника сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

До сих пор фестиваль был приурочен к Дню космонавтики. Предполагалось, что он состоится с 12 по 14 апреля. Но из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, фестиваль решено отложить.

«Мероприятия фестиваля 2020 года предположительно пройдут в августе в рамках празднования 59-й годовщины полета Германа Титова в космос», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

6-7 августа 1961 года Герман Титов совершил суточный орбитальный полет на космическом корабле «Восток-2». Он родился в Косихинском районе Алтайского края. В 2011 году в селе Полковниково было открыто новое здание мемориального музея летчика-космонавта.

Фото: официальный сайт Алтайского края

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Барнаульские парки отдохнут от отдыхающих

Барнаульские парки отдохнут от отдыхающих

1 Апреля 2020 г.
Закрыты Нагорный парк и набережная Оби
Новости Барнаула: Коронавирус COVID-19 распространяется по Сибири

Коронавирус COVID-19 распространяется по Сибири

30 Марта 2020 г.
Первые случаи отмечены в Алтайском крае и Иркутской области
Новости Барнаула: Аудиорекламу на пешеходной улице в Барнауле сведут к минимуму

Аудиорекламу на пешеходной улице в Барнауле сведут к минимуму

24 Марта 2020 г.
Компания «Еврозвук» учтет мнение горожан
Новости Барнаула: В барнаульском Затоне запаслись продовольствием перед паводком

В барнаульском Затоне запаслись продовольствием перед паводком

23 Марта 2020 г.
В столице Алтайского края обсудили подготовку к весеннему половодью
Новости Барнаула: Алтаю пообещали высокую активность клещей

Алтаю пообещали высокую активность клещей

21 Марта 2020 г.
На этой неделе к врачам обратился первый пострадавший от укуса клеща
Новости Барнаула: Алтайский край вошел в топ-5 регионов по числу капитально отремонтированных дорог

Алтайский край вошел в топ-5 регионов по числу капитально отремонтированных дорог

19 Марта 2020 г.
Все объекты с «Карты убитых дорог»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В марте резко вырос объем вывоза алтайского зерна

В марте резко вырос объем вывоза алтайского зерна

31 Марта 2020 г.
Результат февраля превышен в полтора раза
Новости Барнаула: Алтайский «Эвалар» приступил к производству антисептиков

Алтайский «Эвалар» приступил к производству антисептиков

1 Апреля 2020 г.
Часть первых партий продукции компания безвозмездно передаст органам соцзащиты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19