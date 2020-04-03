В Барнауле приступили к дезинфекции общественных пространств

Сегодня в Барнауле началась дезинфекция общественных пространств. Городские власти рассчитывают, что это снизит риск заражения COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дезинфекции подвергнутся места общего пользования, подземные переходы и остановочные павильоны, а позднее дороги и тротуары. В планах на 3 апреля - пешеходный переход и остановочные павильоны на Павловском тракте, проспектах Красноармейском и Строителей.

По данным официального сайта столицы Алтайского края, работы выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива». Его сотрудники будут использовать средства «ДезХлор», «ДПАлтай», «ДезХлорантин».

«Обработку общественных пространств города планируется выполнять в дневное время с ограничением допуска людей на обрабатываемые территории. В этом им будут помогать сотрудники народной дружины «Барнаульская», - говорится в сообщении городских властей.

Отмечается также, что Роспотребнадзор рекомендует обрабатывать общественные территории и дороги раз в неделю.

Фото: официальный сайт Барнаула