В Алтайском крае предупредили о повышении уровня воды в реках Чумыш и Чапша

Подъем уровня воды в ряде рек Алтайского края грозит подтоплением населенным пунктам. Об этом предупредило региональное главное управление МЧС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В частности, в ближайшие двое суток ожидается вскрытие реки Чумыш в районе села Ельцовка. В результате, прогнозируют спасатели, уровень воды может достигнуть опасной отметки в 3,2 м. С 9 по 11 апреля вода в реке Чапша в районе села Красногорское может подняться до 6 м.

Для подготовки борьбы с последствиями паводка ранее в Алтайский край из Новосибирска были переброшены сотрудники и техника Сибирского спасательного центра. 20 прибывший спасателей базируются в село Новиково Бийского района, еще 20 – в село Староалейское Третьяковского района.

Как писали Sibnovosti.ru, запасы снега на большей части Алтайского края в этом году превышают среднемноголетние показатели, как минимум, в полтора раза.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю