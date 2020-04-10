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Тысячам алтайских школьников учителя принесут задания на дом

Главная Общество
Барнаул
12:50 10 Апреля 2020
школьники, обучение, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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Перевести всех школьников Алтайского края на дистанционное обучение с помощью компьютеров не удастся. Поэтому удаленное обучение, на которое они перейдут с 13 апреля, будет проходить и в другой форме, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Есть школьники, у которых нет ни компьютера, ни доступа в интернет. Таких примерно 11%, порядка 30 тыс. детей. В первую очередь здесь идет речь о сельских малокомплектных школах, у нас их 17. Поэтому в данном случае будет использоваться очный формат - с помощью учебников и тетрадей», - сказал сегодня на пресс-конференции министр образования и науки региона Максим Костенко (цитата по информагентству «Интерфакс-Сибирь»).

Кроме того, примерно у 80 тыс. детей есть гаджеты, но нет интернета.

В этих случаях обучение продолжится в режиме офлайн. Учителя будут разносить задания школьникам, остающимся дома.

«В 69 муниципалитетах края идет подготовка педагогов к работе в домашних условиях. По итогам мониторинга 3,44% учителей на сегодняшний день не имеют дома оборудованных рабочих мест. В ближайшие дни школы должны обеспечить учителей, которые будут проводить уроки онлайн, компьютерами. Не позднее 11 апреля необходимо провести пробное подключение», - говорится в сообщении министерства образования и науки Алтайского края от 8 апреля по итогам совещания, посвященного предстоящему возобновлению школьных занятий.

Фото: сайт министерства образования и науки Алтайского края

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