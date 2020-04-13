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В Алтайском крае COVID-19 теперь встречается и за пределами Барнаула

Главная Общество
Барнаул
18:04 13 Апреля 2020
вирус, штаб, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирусная инфекция нового типа в Алтайском крае распространилась за пределы Барнаула. Новые случаи за последние дни отмечены сразу в нескольких муниципалитетах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня в регионе подтвердили два новых случая заболевания COVID-19. Заражение диагностировали у жителей Барнаула и Бийска. Всего, по данным краевого оперативного штаба, с 29 марта по 13 апреля число подтвержденных случаев достигло 36.

«Случаи зарегистрированы в Барнауле (заболели 28 человек), Павловском (два человека), Первомайском (два человека) районах, по одному - в Крутихинском районе, Заринске, Рубцовске и Бийске», - перечисляет официальный сайт Алтайского края.

До 9 апреля включительно случаи заражения COVID-19 имели место только в Барнауле. Первые выздоровевших пациентов выписали из больницы 10 апреля.

Фото: pixabay.com

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