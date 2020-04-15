COVID-19 распространяется по Алтайскому краю

В Алтайском крае за сутки выявлено сразу 11 новых случаев заболевания COVID-19. Изменилась и география распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 48. В восьми из 11 новых случаев больной контактировал с ранее зараженным человеком.

«Впервые выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах», - отметил официальный сайт Алтайского края.

Из стационара выписали трех выздоровевших.

Тем временем, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов призвал главных врачей медучреждений добросовестно относиться к оказанию медицинской помощи в условиях ограничительных мероприятий.

«В адрес министерства в последние дни поступает большое количество обращений от жителей края, в которых они сообщают об отказе в медицинской помощи. Конечно, есть случаи, когда информация об этом не подтверждается, но есть и те, в которых отказ равнозначен преступлению», - заявил он.

Фото: официальный сайт Алтайского края