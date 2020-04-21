На руднике в Алтайском крае выявлены десятки зараженных COVID-19

Алтайский край стремительно догоняет соседнюю Новосибирскую область по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19. К сегодняшнему дню количество инфицированных здесь достигло 127, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрирован 41 больной. Рост во многом связан с новым очагом заболевания - на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы».

«На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника, прибывшего на рудник из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц взяли анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. Таким образом, в Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них - работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской ЦРБ и другие клиники», - сообщает о развитии ситуации официальный сайт Алтайского края.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», работа Корбалихинского рудника приостановлена.

В Новосибирской области за последние сутки выявлено всего три новых случая заражения. Их общее число достигло 135.

Фото: сайт АО «Сибирь-Полиметаллы»