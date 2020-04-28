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С мая ужесточат работу пропускные пункты на дорога Алтайского края

Главная Общество
Барнаул
10:52 28 Апреля 2020
общество, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири вводят все новые ограничения для проезда из одного региона в другой или между муниципалитетами одного субъекта федерации. Эти меры призваны затормозить распространение коронавирусной инфекции.

О том, что Алтайский край выставит пропускные пункты на всех межрегиональных автомобильных трассах, объявил сегодня губернатор Виктор Томенко. Он пояснил, что эти пункты начнут работать в «жестком режиме» с 1 мая.

«Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы», - рассказал глава края о сути работы пропускных пунктов (цитата по официальному сайту Алтайского края).

По его данным, аналогичный режим будет введен властями соседней Новосибирской области.

В самом Алтайском крае, как писали Sibnovosti.ru, уже закрыт въезд и выезд из Змеиногорского района. Там на Корбалихинском руднике полиметаллов выявлены десятки случаев заболевания COVID-19.

Тем временем, в крупнейших муниципалитетах Республики Хакасия вводят режим чрезвычайной ситуации. Он действует, по данным ТАСС, в Абакане, Черногорске, Саяногорске. В общей сложности в регионе зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом.

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края

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