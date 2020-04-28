28 апреля
Барнаул
погода +27 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Усть-Коксинский район Республики Алтай закрыли для въезда

Главная Общество
Барнаул
17:20 28 Апреля 2020
общество, район
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Алтай пришлось изолировать еще одну территорию. Вслед за Турочакским районом такая мера борьбы с COVID-19 предпринята в отношении Усть-Коксинского района.

Власти региона запретили въезд в Усть-Коксинский район и выезд с его территории, за исключением жителей, имеющих там регистрацию.

«МВД по Республике Алтай разместит посты на въезде в Усть-Коксинский район со стороны Усть-Канского района, сотрудники правоохранительных органов обеспечат круглосуточную проверку регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех прибывающих на территорию района», - предупредил официальный сайт региона.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичное решение в отношении Турочакского района было принято неделю назад. Это произошло после выявления заболевших среди вахтовиков-строителей.

По данным республиканского оперативного штаба, за последние сутки в республике зарегистрировали три новых случая заболевания, два из которых – в Усть-Коксинском районе. Общее число случаев достигло 30.

В конце прошлой недели сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло провел совещание, посвященное борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него полпред потребовал оградить от массового посещения туристами республики Алтай, Хакасия и Тува.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: С мая ужесточат работу пропускные пункты на дорога Алтайского края

С мая ужесточат работу пропускные пункты на дорога Алтайского края

28 Апреля 2020 г.
В Хакасии в ряде городов введен режим чрезвычайной ситуации
Новости Барнаула: На руднике в Алтайском крае выявлены десятки зараженных COVID-19

На руднике в Алтайском крае выявлены десятки зараженных COVID-19

21 Апреля 2020 г.
Работа Корбалихинского рудника приостановлена
Новости Барнаула: COVID-19 распространяется по Алтайскому краю

COVID-19 распространяется по Алтайскому краю

15 Апреля 2020 г.
Заболевших выявляют на всё новых территориях
Новости Барнаула: В Алтайском крае COVID-19 теперь встречается и за пределами Барнаула

В Алтайском крае COVID-19 теперь встречается и за пределами Барнаула

13 Апреля 2020 г.
Всего в регионе зарегистрировано 36 случаев заболевания
Новости Барнаула: Тысячам алтайских школьников учителя принесут задания на дом

Тысячам алтайских школьников учителя принесут задания на дом

10 Апреля 2020 г.
13 апреля в крае возобновляются школьные занятия
Новости Барнаула: В Алтайском крае предупредили о повышении уровня воды в реках Чумыш и Чапша

В Алтайском крае предупредили о повышении уровня воды в реках Чумыш и Чапша

8 Апреля 2020 г.
Спасатели прогнозируют достижение опасных отметок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

28 Апреля 2020 г.
Двух жителей Новоалтайска искали с января этого года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19