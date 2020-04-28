Усть-Коксинский район Республики Алтай закрыли для въезда

В Республике Алтай пришлось изолировать еще одну территорию. Вслед за Турочакским районом такая мера борьбы с COVID-19 предпринята в отношении Усть-Коксинского района.

Власти региона запретили въезд в Усть-Коксинский район и выезд с его территории, за исключением жителей, имеющих там регистрацию.

«МВД по Республике Алтай разместит посты на въезде в Усть-Коксинский район со стороны Усть-Канского района, сотрудники правоохранительных органов обеспечат круглосуточную проверку регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех прибывающих на территорию района», - предупредил официальный сайт региона.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичное решение в отношении Турочакского района было принято неделю назад. Это произошло после выявления заболевших среди вахтовиков-строителей.

По данным республиканского оперативного штаба, за последние сутки в республике зарегистрировали три новых случая заболевания, два из которых – в Усть-Коксинском районе. Общее число случаев достигло 30.

В конце прошлой недели сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло провел совещание, посвященное борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него полпред потребовал оградить от массового посещения туристами республики Алтай, Хакасия и Тува.