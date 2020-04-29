Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн

В Сибирском федеральном округе стартует серия онлайн-брифингов для выпускников школ и колледжей, планирующим в этом году поступать в российские вузы. Всего запланированы 3 брифинга, каждый из которых заденет крупный блок вопросов по поступлению. Брифинги будут транслироваться на YouTube и выходить прямыми эфирами в Инстаграм с возможностью задавать вопросы спикеру.

«Приёмная кампания-2020» имеет колоссальные отличия от приёмных кампаний прошлых лет. В условиях режима самоизоляции, когда все процессы переведены в онлайн и нет возможности лично прийти в приёмные комиссии вузов и задать вопросы, мы фиксируем некоторую растерянность абитуриентов и их родителей. Ситуация осложняется тем, что многие нормативные документы, которые регулируют ход приёмных кампаний, появляются, что называется, с колёс. Проводимые брифинги должны стать онлайн-путеводителем для абитуриентов, помочь им выстроить собственную стратегию поступления в университет», - сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов.

Даты и темы онлайн-брифингов:

6 мая, 18.00 UTC +7

Тема: Особенности подачи документов в университет в «эпоху коронавируса»: процедурные вопросы

а) какие способы подачи разрешены, а какие категорически запрещены;

б) суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг;

в) электронное заявление: как подать, не выходя из дома.

Трансляция по ссылке: https://youtu.be/0nQjQfr6Et4

13 мая, 18.00 UTC +7

Тема: Как будет идти зачисление в университет, если нет возможности привести оригинал аттестата

а) что такое конкурсная ситуация и каковы условия для зачисления?

б) согласие на зачисление: что это такое?

в) а вообще нужен ли оригинал аттестата или диплома?

Трансляция по ссылке: https://youtu.be/1krJ7sKpSaA

27 мая, 18.00 UTC +7

Тема: В какие сроки пройдёт приёмная кампания 2020

а) когда начало и дедлайн на подачу заявлений от абитуриентов?

б) как будут проходить вступительные испытания для творческих специальностей?

в) поймай свою волну: что такое волны зачисления и когда они проходят?

Трансляция по ссылке: https://youtu.be/gjUe0971ylM