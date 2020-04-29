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На алтайском участке «Чуйского тракта» появится двухуровневая развязка

Главная Общество
Барнаул
15:56 29 Апреля 2020
общество, алтай, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае началось строительство транспортной развязки. Она появится на границе Тальменского и Первомайского районов.

О ходе работ рассказали в ФКУ Упрдор «Алтай». Развязка будет двухуровневой. Ее строительство – это часть проекта реконструкции одной из важнейших автомобильных трасс Западной Сибири на участке со 173-го по 183-й км. Участок важен для развития транспортного сообщения между Алтайским крае и Новосибирской областью.

«Кроме развязки, в объект входит подземный пешеходный переход возле села Озерки, девять переходно-скоростных полос и пешеходные дорожки, новое электроосвещение. Между Сибирским и Озерками построят площадку отдыха, рассчитанную на большегрузный транспорт», - уточнили в учреждении.

Ввод объекта в эксплуатацию, по данным ФКУ Упрдор «Алтай», запланирован в ноябре 2022 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году в соседней Новосибирской области было отремонтировано 19 км «Чуйского тракта».

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Алтай»

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