30 апреля
Барнаул
погода +22 °C
73.69
 
€ 80.05
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Именем Михаила Евдокимова назовут улицу в Барнауле

Главная Общество
Барнаул
12:51 30 Апреля 2020
общество, улица
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле появится улица имени Михаила Евдокимова. Артист руководил Алтайским краем в 2004-2005 годы.

Решение о присвоении названия приняла культурологическая комиссия мэрии столицы региона. При этом она ссылается на «многочисленные обращения общественности». По данным официального сайта Барнаула, имя артиста и губернатора присвоят одной из улиц перспективной застройки на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной.

Михаил Евдокимов – уроженец Кузбасса. Но вырос он в Смоленском районе Алтайского края, куда в 1958 году переехала его семья. В апреле 2004 года заслуженный артист России был избран алтайским губернатором, но в августе 2005-го погиб в автокатастрофе.

На месте гибели главы региона возведена часовня. Его имя было присвоено Верх-Обской средней школе.

Фото: официальный сайт Барнаула

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: На алтайском участке «Чуйского тракта» появится двухуровневая развязка

На алтайском участке «Чуйского тракта» появится двухуровневая развязка

29 Апреля 2020 г.
Ее строительство началось на границе Тальменского и Первомайского районов
Новости Барнаула: Усть-Коксинский район Республики Алтай закрыли для въезда

Усть-Коксинский район Республики Алтай закрыли для въезда

28 Апреля 2020 г.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 30
Новости Барнаула: С мая ужесточат работу пропускные пункты на дорога Алтайского края

С мая ужесточат работу пропускные пункты на дорога Алтайского края

28 Апреля 2020 г.
В Хакасии в ряде городов введен режим чрезвычайной ситуации
Новости Барнаула: На руднике в Алтайском крае выявлены десятки зараженных COVID-19

На руднике в Алтайском крае выявлены десятки зараженных COVID-19

21 Апреля 2020 г.
Работа Корбалихинского рудника приостановлена
Новости Барнаула: COVID-19 распространяется по Алтайскому краю

COVID-19 распространяется по Алтайскому краю

15 Апреля 2020 г.
Заболевших выявляют на всё новых территориях
Новости Барнаула: В Алтайском крае COVID-19 теперь встречается и за пределами Барнаула

В Алтайском крае COVID-19 теперь встречается и за пределами Барнаула

13 Апреля 2020 г.
Всего в регионе зарегистрировано 36 случаев заболевания
Новости компаний
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
Изменения в ОСАГО на 2020 год читайте на omsk.sibnovosti.ru
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

28 Апреля 2020 г.
Двух жителей Новоалтайска искали с января этого года
Новости Барнаула: На Алтае смогут работать некоторые парикмахерские и магазины

На Алтае смогут работать некоторые парикмахерские и магазины

30 Апреля 2020 г.
В крае внесены изменения в режим ограничений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19