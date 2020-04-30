Именем Михаила Евдокимова назовут улицу в Барнауле

В Барнауле появится улица имени Михаила Евдокимова. Артист руководил Алтайским краем в 2004-2005 годы.

Решение о присвоении названия приняла культурологическая комиссия мэрии столицы региона. При этом она ссылается на «многочисленные обращения общественности». По данным официального сайта Барнаула, имя артиста и губернатора присвоят одной из улиц перспективной застройки на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной.

Михаил Евдокимов – уроженец Кузбасса. Но вырос он в Смоленском районе Алтайского края, куда в 1958 году переехала его семья. В апреле 2004 года заслуженный артист России был избран алтайским губернатором, но в августе 2005-го погиб в автокатастрофе.

На месте гибели главы региона возведена часовня. Его имя было присвоено Верх-Обской средней школе.

Фото: официальный сайт Барнаула