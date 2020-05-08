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В алтайском Рубцовске устроили распродажу во время эпидемии

Главная Общество
Барнаул
09:18 8 Мая 2020
вирус, нарушение, торговый
Автор: Sibnovosti.ru
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Организаторы распродажи в торговом центре города Рубцовска могут быть оштрафованы на сумму до 150 тыс. руб. Расследованием случившегося занимается управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Распродажа нижнего белья имела место в торговом центре «Эврика» 5 мая. При этом, как отмечается в сообщении регионального управления Роспотребнадзора, индивидуальный предприниматель нарушил противоэпидемический режим и допустил «скопление людей, без возможности обеспечения между ними необходимой дистанции».

Главное управление МВД по региону уже назначило проверку по факту инцидента.

«После объявления акции в магазине, к сожалению, скопилось больше людей, чем допустимо в период соблюдения режима самоизоляции, на место выезжали сотрудники полиции, они провели разъяснительную беседу с гражданами и приняли меры по рассредоточению покупателей. Кроме того, составлено четыре протокола за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности», - привел официальный сайт Алтайского края комментарий начальника пресс-службы главного управления МВД России по региону Светланы Ляпуновой.

Вчера губернатор Алтайского края провел заседание оперативного штаба. В ходе него было объявлено о введении в регионе после завершения майских праздников «масочного режима». К 7 мая в крае было зарегистрировано 605 случаев заболевания COVID-19.

Фото: otzovik.com

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