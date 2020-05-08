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В Барнауле в День Победы пройдут дворовые концерты

Главная Общество
Барнаул
16:22 8 Мая 2020
общество, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В 30 дворах Барнаула пройдут дворовые концерты в честь Дня Победы. Жителей призывают не выходить из домов, а наблюдать за выступлениями команды проекта «Победа в каждом из нас» со своих балконов. Артисты на ретроавтомобилях приедут во дворы многоэтажек, где живут ветераны, и исполнят песни военных лет - это будут мини-концерты, продолжительностью 15 минут.

«Для каждого из нас День Победы — один из важнейших праздников. К нему у наших людей всегда очень трепетное отношение. И в юбилейный год нам не хотелось оставлять жителей Барнаула совсем без праздника из-за карантина. Поэтому мы придумали такую интересную песенную форму поздравления и создания праздничной атмосферы. Приятно, что наша идея нашла отклик. И мы все вместе, не нарушая режима самоизоляции, споем у дома», - рассказал координатор проекта «Победа в каждом из нас» Максим Банных.

Выступления состоятся в субботу, 9 мая, с 10:20 до 13:20. Расписание всех выступлений опубликовано на сайте администрации Барнаула.

Фото: barnaul.org

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