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Барнаул
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В Бийске продают бомбоубежище за полмиллиона рублей

Главная Общество
Барнаул
16:49 12 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Бийска выставили на торги бомбоубежище на перекрестке улиц Ленина и Кирова. Объект, площадью 93 квадратных метра находится в аварийном состоянии. Единым лотом продаются также земельный участок и гараж. Стартовая стоимость - 524 тысяч рублей.

«Гараж имеет один этаж и общую площадь 135,7 кв. м, во втором здании когда-то располагалось настоящее бомбоубежище. Оно тоже имеет один уровень и занимает 93 кв. м. Оба здания являются аварийными», - указано на Алтайском портале недвижимости. 

Площадь выставленного на торги земельного участка составляет 844 квадратных метра. Заявки на участие в аукционе принимают до 1 июня. Определить нового владельца бомбоубежища планируют сразу после завершения приема заявок.

Фото: Алтайский портал недвижимости

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