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После паводка на Алтае продолжили расчистку Колядинского озера

Главная Общество
Барнаул
15:39 14 Мая 2020
озеро, работы, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае расчищают озеро Колядинское. Эти работы стали необходимыми из-за нарушения естественного экологического баланса водоема - дефицит кислорода зимой приводил к массовому вымиранию рыбы.

Работы идут на участке в 22 га. В ходе них озеро освободят от зарослей камыша, донных иловых отложений. Будут восстановлены естественные источники подпитки озера.

«Основной приток к Колядинскому озеру происходит только в период снеготаяния. Чтобы максимально сохранить воду во время работ, в меженный период часть озера перекрыли технологической перемычкой. Основные мероприятия по расчистке оз. Колядинское осуществлялись после просыхания дна озера с переходом на зимний период работы. Во время паводка был технологический перерыв. Затем воду из одной части озера перекачивали в очищенную и выполняли расчистку второй части», - рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Федеральный бюджет выделил на эти работы 24 млн руб. в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Озеро Колядинское находится в селе Тюменцево. Его площадь составляет 23 га при средней глубине около одного метра.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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