В Барнауле планируют организовать выделенные полосы для автобусов

Администрация Барнаула планирует организовать в городе выделенные полосы для общественного транспорта. Нанести спецразметку собираются на проспектах Строителей и Ленина, Павловском тракте и улице Малахова. Сейчас власти ищут подрядчика, который не только разработает проект, но и просчитает целесообразность организации выделенных полос в Барнауле.

Необходимо проработать организацию схемы движения, порядок приоритетов движения на перекрестках и другое.

Определить победителя аукциона планируют 26 мая. На выполнение проектных работу у подрядчика будет 50 дней. Начальная стоимость – 363 тысячи рублей.

Впервые об организации выделенных полос городские власти заговорили в конце 2019 года. Тогда планировали нанести «выделенки» только на проспектах Ленина и Строителей.