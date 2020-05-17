В Барнауле обрушился пешеходный мост

В Барнауле на ул. Фурманова, 87 обрушился пешеходный мост - строение обещают восстановить, готовится в сообщении местной администрации.

«С 18 мая дорожные службы приступят к восстановлению пешеходного моста по ул. Фурманова. Работы планируется завершить 20 мая. Всего на балансе муниципалитета находится 42 мостовых сооружения, однако вышеуказанный объект не входит в их число, так как был обустроен хозспособом в советский период», - говорится в сообщении.