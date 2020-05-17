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В Барнауле обрушился пешеходный мост

Главная Общество
Барнаул
18:53 17 Мая 2020
ремонт, мост, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле на ул. Фурманова, 87 обрушился пешеходный мост - строение обещают восстановить, готовится в сообщении местной администрации. 

«С 18 мая дорожные службы приступят к восстановлению пешеходного моста по ул. Фурманова. Работы планируется завершить 20 мая. Всего на балансе муниципалитета находится 42 мостовых сооружения, однако вышеуказанный объект не входит в их число, так как был обустроен  хозспособом в советский период», - говорится в сообщении. 

Власти огородили место обрушения сигнальными лентами и просят местных жителей соблюдать осторожность. 

Фото: barnaul.org

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