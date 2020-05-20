Курорты Белокурихи распродали половину путевок на лето

В 16 санаториев АО «Курорт Белокуриха» на лето 2020 года продано уже примерно 50% путевок. Об этом сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании Олег Акимов.

Олег Акимов рассказал о планах в очередной телепрограмме «Док-ток». Она вышла на «Первом канале» 19 мая и была посвящена летнему отдыху.

«1 июня заезжают 300 человек, 2-го 400… Лето надо начинать», - рассказал заместитель гендиректора.

По его словам, санатории готовы предоставить гостям индивидуальные процедуры в условиях запрета на процедуры коллективные.

Предполагается, что ограничения на работу гостиниц и санаториев будет сняты с 1 июня. По данным официального сайта Алтайского края, на 20 мая в регионе было зарегистрировано 1 054 случаев заражения COVID-19. Только один из них – в Белокурихе.

Фото: сайт «Первого канала»