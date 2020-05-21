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В Змеиногорском районе Алтайского края отменили карантин

Главная Общество
Барнаул
14:08 21 Мая 2020
район, режим, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Змеиногорском районе снят карантин. Согласно постановлению правительства Алтайского края, режим перестал действовать с сегодняшнего дня.

Как писали Sibnovosti.ru, карантин был установлен 24 апреля. Это произошла после того, как в Змеиногорске и Змеиногорском районе было выявлено несколько десятков случаев заболевания COVID-19.

Вчера краевой оперативный штаб сообщил о 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Но в Змеиногорском районе не было зарегистрировано ни одного.

Население Змеиногорского района превышает 19 тыс. человек.

Фото: сайт администрации Змеиногорского района

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