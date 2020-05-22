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Лучшие российские шахматисты заработали на респираторы для алтайской больницы

Главная Общество
Барнаул
16:25 22 Мая 2020
турнир, больница, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Сборная России по шахматам направит КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» респираторы и 350 тыс. руб. Средства на такую помощь лучшие шахматисты страны собрали благодаря благотворительному турниру «Сборная – России».

Турнир в помощь медицинским работникам и больницам в режиме онлайн состоялся с 12 по 14 мая на сайте lichess.org. В нем приняли участие восемь шахматистов, включая инициатора соревнования Владимира Крамника, Сергея Карякина, Яна Непомнящего, Александра Грищука. Они сыграли в два круга, а затем четверка лучших провела плей-офф. Победителем стал Александр Грищук.

По данным официального сайта Алтайского края, удалось собрать 24 млн руб. Каждый из участников турнира мог выбрать две больницы, которым нужна помощь. Больницу в Барнауле назвал старший тренер сборной России Александр Рязанцев.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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