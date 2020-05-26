В Барнауле заложат капсулу с посланием школьникам 2045 года

На Аллее Памяти в Барнауле заложат капсулу времени с посланием школьникам 2045 года. Мемориал расположен на территории школы № 126 по адресу ул. Юрина, 196. Акция приурочена к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Организаторы хотят, чтобы капсулу вскрыли будущие поколения в год 100-летия Великой Победы. В месте закладки послания установят табличку, на которой будет информация о дате ее вскрытия, а также об истории создания Аллеи Памяти.

«Также в этом году на Дереве Памяти в аллее решено разместить дополнительные указатели с именами участников войны, узников и блокадников, проживавших на территории Ленинского района. Их также изготовили из металла и прикрепят к уже имеющимся 29. После этого имен на дереве будет 75», - сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Если санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, заложить капсулу времени планируют в День памяти и скорби 22 июня.

Фото: barnaul.org