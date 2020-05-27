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Алтайский вуз начнет готовить гидов-переводчиков

Главная Общество
Барнаул
11:45 27 Мая 2020
туризм, университет, специалисты
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ) в Барнауле открыл подготовку гидов-переводчиков в туристической индустрии. Это первый вуз Сибири, где можно получить такое образование.

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, студенты будут изучать иностранные языки, правовое регулирование в туристской индустрии, основы психологии, регионоведение и музееведение, экономику и менеджмент в сфере туризма и т. д.

Как уточняет официальный сайт региона, подать документы на эту специальность абитуриенты могут уже в этом году. Для поступления нужно предоставить результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Набор идет на внебюджетные места.

Туризм – одна из значимых отраслей экономики Алтайского края. В 2019 году в регионе побывало около 2 млн гостей. В их числе 36 тыс. иностранцев. Алтайский край вошел в топ-10 туристического рейтинга регионов России за 2019 год. Рейтинг ежегодно составляют центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России»

В настоящее время в АлтГПУ обучается более 6 тыс. студентов.

Фото: сайт управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

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