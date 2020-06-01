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СКР проверяет данные о сокращении врачей в центре охраны детства и материнства на Алтае

Главная Общество
Барнаул
11:29 1 Июня 2020
скр, проверка, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственное управление СКР по Алтайскому краю проводит процессуальную проверку данных о сокращении врачей-травматологов в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны детства и материнства». Сведения об этом появились в СМИ.

«В информации СМИ сообщается, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников», - говорится в сообщении ведомства.

«Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» в Барнауле – крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края. Здесь оказывают медицинскую помощь детям, в возрасте от 0 до 17 лет, с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам.

«Сегодня в клинике трудятся лучшие специалисты региона и страны в области педиатрии, детской хирургии, акушерства», - говорится на сайте учреждения.

Фото: сайт КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны детства и материнства»

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