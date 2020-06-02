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На Алтае впервые в Сибири магнолия расцвела в открытом грунте

Главная Общество
Барнаул
19:07 2 Июня 2020
сады, цветы, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири впервые зацвела в открытом грунте магнолия. Это произошло в Южно-Сибирском ботаническом саду Алтайского государственного университета (АлтГУ).

Об уникальном событии сообщила пресс-служба вуза. По данным директора ботсада Александра Шмакова, в 90-е годы черенок магнолии Зибольда был привезен из коллекции Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук. Во Владивосток же это растение попало из КНДР.

«Цветки магнолии Зибольда крупные, ароматные, белого цвета с кремовым оттенком, имеют красно-пурпурные выразительные тычинки. В диком виде это растение произрастает в Китае, Японии и Корее. Это одна из самых морозостойких магнолий», - отмечает сайт АлтГУ.

Фото: сайт Алтайского государственного университета

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