«Сибирский тракт» и «Чуйский тракт» вносят в стратегию развития туризма в РФ

Общенациональная ассоциация автомототуризма предложила включить в «Стратегию развития туризма в Российской Федерации до 2035 года» шесть автомобильных маршрутов. Два из них проходят по Сибири.

Эта работа была проделана по поручению Ростуризма по итогам рабочего совещания 20 мая 2019 года. По данным официального сайта Алтайского края, при выборе маршрутов учитывались их популярность, погодные условия, качество дорог и объектов придорожной инфраструктуры, наличие достопримечательностей и привлечение представителей малого и среднего бизнеса. Предложения ассоциации были направлены в Ростуризм.

Один из маршрутов - «Чуйский тракт», проходящий по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай от Новосибирска до Ташанты на границе РФ. Как писали Sibnovosti.ru, фильм о мотопутешествии по Чуйскому тракту в 2017 году представил известный российский музыкант Гарик Сукачев.

Еще один маршрут - «Сибирский тракт». Он начинается в Перми и завершается в городе Сретенске Забайкальского края.

Фото: официальный сайт Алтайского края