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На Корбалихинском руднике в Алтайском крае не осталось больных COVID-19

Главная Общество
Барнаул
17:43 4 Июня 2020
работа, пациенты, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Все 200 заразившихся COVID-19 сотрудников Корбалихинского рудника полиметаллов в Алтайском крае выздоровели. Об этом сообщил официальный сайт региона.

Корбалихинский рудник принадлежит АО «Сибирь-Полиметаллы». Как писали Sibnovosti.ru, первый случай заражения здесь был выявлен в середине апреля у работника, прибывшего из Республики Башкортостан. Работа предприятия была приостановлена.

В связи с распространением инфекции с 24 апреля на карантине оказался весь Змеиногорский район Алтайского края. Он был отменен спустя примерно месяц. 

Сегодня официальный сайт региона сообщил о том, что в алтайском краевом онкологическом диспансере «Надежда» возобновили плановые операции. Они были остановлены 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Всего эту болезнь в регионе уже победил 861 пациент. С начала эпидемии здесь было зарегистрировано 2 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: сайт АО «Сибирь-Полиметаллы»

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