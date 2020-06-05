На Алтае построят этнокультурный центр его народов

Этнокультурный центр народов Алтая планируется построить в Онгудайском районе Республики Алтай. Местом для его размещения выбрана территория у слияния рек Чуя и Катунь.

О плане строительства говорили участники совещания в правительстве региона, посвященного реализации программы развития «Сильный Алтай» в первом квартале 2020 года. Районная администрация приступила к подготовке проектно-сметной документации на строительство.

«По плану этот объект будет включать весь спектр туристических, гостиничных, экскурсионных услуг», - говорится в сообщении официального сайта республики.

Онгудайский район расположен в центральной части Республики Алтай, в ее горно-степной зоне.

Фото: официальный сайт Республики Алтай