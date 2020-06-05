5 июня
Барнаул
погода +11 °C
69.02
 
€ 77.32
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

На Алтае построят этнокультурный центр его народов

Главная Общество
Барнаул
17:53 5 Июня 2020
народ, центр, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Этнокультурный центр народов Алтая планируется построить в Онгудайском районе Республики Алтай. Местом для его размещения выбрана территория у слияния рек Чуя и Катунь.

О плане строительства говорили участники совещания в правительстве региона, посвященного реализации программы развития «Сильный Алтай» в первом квартале 2020 года. Районная администрация приступила к подготовке проектно-сметной документации на строительство.

«По плану этот объект будет включать весь спектр туристических, гостиничных, экскурсионных услуг», - говорится в сообщении официального сайта республики.

Онгудайский район расположен в центральной части Республики Алтай, в ее горно-степной зоне.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: На Корбалихинском руднике в Алтайском крае не осталось больных COVID-19

На Корбалихинском руднике в Алтайском крае не осталось больных COVID-19

4 Июня 2020 г.
Выздоровели все 200 сотрудников
Новости Барнаула: «Сибирский тракт» и «Чуйский тракт» вносят в стратегию развития туризма в РФ

«Сибирский тракт» и «Чуйский тракт» вносят в стратегию развития туризма в РФ

4 Июня 2020 г.
Маршруты разработали в Общенациональной ассоциации автомототуризма
Новости Барнаула: На Алтае впервые в Сибири магнолия расцвела в открытом грунте

На Алтае впервые в Сибири магнолия расцвела в открытом грунте

2 Июня 2020 г.
Об уникальном событии сообщила пресс-служба АлтГУ
Новости Барнаула: СКР проверяет данные о сокращении врачей в центре охраны детства и материнства на Алтае

СКР проверяет данные о сокращении врачей в центре охраны детства и материнства на Алтае

1 Июня 2020 г.
Сведения об этом появились в СМИ
Новости Барнаула: Алтайский вуз начнет готовить гидов-переводчиков

Алтайский вуз начнет готовить гидов-переводчиков

27 Мая 2020 г.
Об открытии новой специальности объявили в АлтГПУ
Новости Барнаула: В Барнауле заложат капсулу с посланием школьникам 2045 года

В Барнауле заложат капсулу с посланием школьникам 2045 года

26 Мая 2020 г.
Это акция к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Алтайский край: «За неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков»

Алтайский край: «За неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков»

2 Июня 2020 г.
На части территории региона фиксируется острая засуха
Новости Барнаула: Первая грибная ферма начала работать в Алтайском крае

Первая грибная ферма начала работать в Алтайском крае

1 Июня 2020 г.
Продукцию начнут отправлять на алтайские курорты
Новости Барнаула: Домашний арест: мэр алтайского города сознался в получении взяток на 6 млн рублей

Домашний арест: мэр алтайского города сознался в получении взяток на 6 млн рублей

1 Июня 2020 г.
Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19