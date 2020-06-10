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Кош-Агачский район в Республике Алтай оградили от посторонних

Главная Общество
Барнаул
09:20 10 Июня 2020
район, ограничения, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Еще один район в Республике Алтай попал под карантин. На этот раз – Кош-Агачский, расположенный на юге региона.

Решение о введении «дополнительных ограничительных мер» в районе в связи с эпидемией коронавирусной инфекции принял глава республики Олег Хорохордин. Основанием для этого стал рост числа заболевших COVID-19. 9 июня официальный сайт региона сообщил о том, что за предыдущие сутки в республике было выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 – в Кош-Агачском районе

«С 10 июня 2020 года запрещен въезд в Кош-Агачский район и выезд с территории района, за исключением лиц, имеющих регистрацию по месту жительства в границах района. Министерству внутренних дел по Республике Алтай рекомендовано разместить пост на въезде в Кош-Агачский район (село Курай) и обеспечить закрытие границы района с круглосуточной проверкой регистрации у жителей, - сообщили в правительстве региона.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее аналогичные меры в Республике Алтай вводились в Турочакском и Усть-Коксинском районах.

Фото: сайт Кош-Агачского района

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