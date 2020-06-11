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Главврача барнаульского роддома отправят в отставку

Главная Общество
Барнаул
16:02 11 Июня 2020
отставка, врач, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения Алтайского края расторгнет трудовой договор с главным врачом КГБУЗ «Родильный дом № 1, г. Барнаул». Причиной в ведомстве называют бездействие руководства учреждения после выявления коронавируса у одной из пациенток.

«Договор пока не расторгнут, но решение принято. Сейчас назначен исполняющий обязанности, главный врач ушел на больничный», - уточнили ТАСС в минздраве.

О заражении пациентки стало известно 15 мая. В результате региональное управление Роспотребнадзора закрыло учреждение. Был разработан план по созданию отделения временной обсервации пациенток, но, как считают в минздраве, за две недели ничего сделано не было.

На сайте роддома указывается, что пост главврача занимает Вячеслав Нечаев.

Это не первая отставка руководителя медицинского учреждения в Сибири во время эпидемии COVID-19. Например, в Омске были уволены главврач омского БУЗ «Городская клиническая больница №1 им. Кабанова» Георгий Соболев и главврач БУЗ «Инфекционная клиническая больница №1» Омска Евгений Матвеев.

Фото: сайт КГБУЗ «Родильный дом № 1, г. Барнаул»

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