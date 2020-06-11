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Барнаульские школьники отдохнут в четыре смены

Главная Общество
Барнаул
16:38 11 Июня 2020
лагерь, отдых, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Барнаула определили порядок отдыха детей в загородных лагерях этим летом. Первый заезд планируется отправить 1 июля.

Всего запланировано четыре смены по 14 дней. Готовы принять детей семь муниципальных лагерей. Как сообщил официальному сайту Барнаула председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, забронировано 2,3 тыс. путевок. Например, лагерь «Дружных», рассчитанный на 350 детей, будет заполнен наполовину.

«Для детей, заезжающих в лагерь, обязательно наличие справки об отсутствии контакта с заболевшими коронавирусом. Весь персонал проходит тестирование на инфекцию. Чтобы исключить внешние контакты и вероятность инфицирования все дети и работники лагеря будут прибывать одномоментно и не смогут покидать территорию до конца смены, не будет родительских дней», - отметили в пресс-службе мэрии столицы Алтайского края.

По данным муниципальных властей, на капремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных лагерей к этому лету было выделено более 8 млн руб.

Фото: официальный сайт Барнаула

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