В онкодиспансере в Барнауле снят карантин

КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» в Барнауле в полном объеме возобновило плановую госпитализацию пациентов. Ранее ряд его отделений был закрыт в связи с заражением пациентов COVID-19.

Распоряжение об отмене карантина по коронавирусу выдано региональным управлением Роспотребнадзора. Из-за случаев выявления коронавирусной инфекции была полностью закрыта клиническая база на ул. Никитина,77 (два отделения торакальной хирургии, абдоминальной онкологии и опухолей головы и шеи), а также отделения онкоурологии и радиотерапии №2 на Змеиногорском тракте.

«В течение двух недель проводилось поэтапное тестирование медицинского персонала и предписанные санитарными нормами обязательные противоэпидемические процедуры. С этой недели все отделения возобновляют госпитализацию пациентов на хирургическое, лучевое и лекарственное лечение», - говорится в сообщении на официальном сайте Алтайского края.

По данным краевого министерства здравоохранения, для предотвращения повторной вспышки в учреждении оборудовано семь постов термометрии. Для госпитализации в онкодиспансер необходим отрицательный анализ на COVID-19 не позднее недельного срока давности. Его проводит направляющая медицинская организация по месту жительства пациента.

Фото: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»