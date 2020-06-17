Кош-Агачский район Горного Алтая: свадьбы и юбилеи во время карантина

Число случаев заражения COVID-19 в Кош-Агачском районе Республики Алтай продолжает расти, несмотря на введенный карантин. В руководстве региона говорят о том, что жители района нарушают ограничительные меры.

Ситуацию в муниципальном образовании обсудили в ходе совещания, которое провел глава республики Олег Хорохордин. Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов сообщил о том, что в Кош-Агачском районе проводятся свадьбы, юбилеи, памятные семейные мероприятия с приглашением большого числа людей.

«В Кош-Агачском районе за последнюю неделю выявлено свыше 60 случаев заболевания. Такая вспышка является, в том числе, результатом несоблюдения режима самоизоляции и масочного режима, проведения различных «домашних» мероприятий в селах с привлечением большого количества гостей. В условиях пандемии это недопустимо», – заявил, в свою очередь, глава региона (цитата по официальному сайту Республики Алтай).

Как писали Sibnovosti.ru, с 10 июня 2020 года запрещен въезд в Кош-Агачский район и выезд с территории района, за исключением лиц, имеющих регистрацию по месту жительства в границах района.

Фото: сайт Кош-Агачского района