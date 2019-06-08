Команда комментаторов «Матч-ТВ» приедет на Алтай поиграть в футбол

В Барнауле 16 июня пройдет большой спортивный праздник, в том числе футбольный турнир «Матч на Алтае». Кроме команд чиновников, местных журналистов и спортсменов в нем примут участие и комментаторы федерального телеканала «Матч-ТВ». Команда составлена из Дениса Казанского, Сергея Кривохарченко, Романа Трушечкина, Артема Шмелькова, Романа Скворцова, Михаила Моссаковского, Михаила Меламеда, Дениса Левко и пресс-атташе ХК «Спартак» (Москва) Владимира Самохина. Кстати, Меломед - уроженец как раз Барнаула.

Перед турниром известные комментаторы проведут мастер-классы для студентов и журналистов, запланированы фото и автограф-сессии с болельщиками до начала игр.