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Команда комментаторов «Матч-ТВ» приедет на Алтай поиграть в футбол

Главная Спорт
Барнаул
13:17 8 Июня 2019
футбол, турнир, телевидение, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Барнауле 16 июня пройдет большой спортивный праздник, в том числе футбольный турнир «Матч на Алтае». Кроме команд чиновников, местных журналистов и спортсменов в нем примут участие и комментаторы федерального телеканала «Матч-ТВ». Команда составлена из Дениса Казанского, Сергея Кривохарченко, Романа Трушечкина, Артема Шмелькова, Романа Скворцова, Михаила Моссаковского, Михаила Меламеда, Дениса Левко и пресс-атташе ХК «Спартак» (Москва) Владимира Самохина. Кстати, Меломед - уроженец как раз Барнаула.

Перед турниром известные комментаторы проведут мастер-классы для студентов и журналистов, запланированы фото и автограф-сессии с болельщиками до начала игр.

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