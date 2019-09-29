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Хоккейной «Титов-Арене» на Алтае увеличили вместимость

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Барнаул
15:53 29 Сентября 2019
стадион, реконструкция, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле вновь открылся ледовый стадион «Титов-Арена». В этом году здание было реконструировано, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Церемония открытия состоялась 28 сентября. По данным официального сайта Алтайского края, в ней, в частности, принял участие знаменитый российский хоккейный тренер Игорь Тузик.

Реконструкция ледового дворца, названного в честь уроженца Алтайского края космонавта Германа Титова, шла с начала 2019 года. Ранее его закрыли по требованию прокуратуры из-за нарушений правил пожарной безопасности. По данным «Алтайской правды», в феврале объект выкупил владелец другого ледового дворца «Карандин-Арена» Михаил Дроздов. В результате проведенных работ число зрительских мест увеличилось с 3,8 тыс. до 4,6 тыс.

«Титов-Арена» - домашний стадион хоккейной команды «Динамо-Алтай», выступающей в Высшей хоккейной лиге Б. Кроме того, арена примет участников студенческого хоккейного турнира Student Hockey Challenge. Он стартует 1 октября. Помимо нескольких российских команд, в Барнаул приедут коллективы из США, Чехии и Словакии.

Фото: Андрей Каспришин/официальный сайт Алтайского края

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