Барнаулец Сергей Шубенков стал серебряным призером легкоатлетического чемпионата мира

Уроженец Барнаула Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике. Он пришел вторым на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Чемпионат мира проходит в столице Катара Дохе. Российские легкоатлеты из-за многочисленных допинговых скандалов выступают здесь под нейтральным флагом.

Сергей Шубенков в финале бежал по девятой дорожке. Любопытно, что в нем участвовало не восемь спортсменов, как принято, а девять - Шейна Брэтуэйта из Барбадоса включили в главный забег, потому что в полуфинале ему помешал соперник.

Со старта быстрее всех рванули американец Грант Холлоуэй (он в итоге и победил с результатом 13,10) и Омар Маклеуд из Ямайки. Но островитянин запнулся на последних барьерах перед финишем. В результате россиянин стал вторым с результатом 13,15. Замкнул тройку призеров француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

«Серебро» Сергея Шубенкова стало первой медалью российских мужчин в Дохе.

Фото: телеканал «Матч!Арена»