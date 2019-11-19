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В Барнауле готов к открытию новый скалодром

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Барнаул
16:36 19 Ноября 2019
спорт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле полностью завершено строительство современного скалодрома на стадионе «Лабиринт». Торжественное открытие спортобъекта запланировано на 21 ноября. На новой площадке для спортсменов смогут организовать тренировки по мировым стандартам, также скалодром приспособлен для проведения соревнований.

Отметим, что в Алтайском крае школы скалолазания посещают около 400 детей. Лишь одна спортсменка входит в состав сборной России – это 16-летняя Мария Пляскина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ближайшее время в регионе планируют построить еще два современных скалодрома. Объекты появятся при поддержке Фонда поддержки олимпийцев России, а также в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Напомним, что решение о строительстве скалодрома на стадионе «Лабиринт» было принято с ходе переговоров помощника президента России Игоря Левитина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Фото: barnaul.org

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