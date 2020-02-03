3 февраля
Барнаул
погода -13 °C
63.14
 
€ 69.6
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В Барнауле стартует российский чемпионат по боулингу

Главная Спорт
Барнаул
14:56 3 Февраля 2020
чемпионат, в россии, старт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле сегодня начинается первенство России по боулингу. Соревнования пройдут в боулинг-центре «Арена-парк», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В соревнованиях будут участвовать более 60 спортсменов в возрасте от семи до 21 года. В их числе, 11 спортсменов из Алтайского края, которые выступят в трех дисциплинах (личные, пары, команды). По данным официального сайта региона, в барнаульском турнире выступят члены юношеской сборной России - Виктория Каширская из Омска и Полина Шутова из Санкт-Петербурга. Эти соревнования являются отборочным этапом к первенству Европы в нидерландском Тилбурге, запланированному на апрель 2020 года.

Барнаул принимает чемпионат России по боулингу впервые. В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Барнауле готов к открытию новый скалодром

В Барнауле готов к открытию новый скалодром

19 Ноября 2019 г.
Спортобъект будет доступен для тренировок с 21 ноября
Новости Барнаула: Барнаулец Сергей Шубенков стал серебряным призером легкоатлетического чемпионата мира

Барнаулец Сергей Шубенков стал серебряным призером легкоатлетического чемпионата мира

3 Октября 2019 г.
На дистанции 110 метров с барьерами он уступил только американцу Гранту Холлоуэю
Новости Барнаула: Хоккейной «Титов-Арене» на Алтае увеличили вместимость

Хоккейной «Титов-Арене» на Алтае увеличили вместимость

29 Сентября 2019 г.
В октябре на реконструированном стадионе пройдет международный турнир
Новости Барнаула: Команда комментаторов «Матч-ТВ» приедет на Алтай поиграть в футбол

Команда комментаторов «Матч-ТВ» приедет на Алтай поиграть в футбол

8 Июня 2019 г.
В Барнауле пройдет большой спортивный праздник
Новости Барнаула: Горнолыжный комплекс «Мишина гора» открылся в Алтайском крае

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» открылся в Алтайском крае

26 Января 2019 г.
Комплекс в курорте «Белокуриха-2» включает две трассы
Новости Барнаула: Китай примет участие в «Гонке чемпионов» на гребном канале Алтая

Китай примет участие в «Гонке чемпионов» на гребном канале Алтая

7 Сентября 2018 г.
В Барнауле завершается подготовка к международным соревнованиям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

29 Января 2020 г.
В регионе продолжаются снегопады и метели
Новости Барнаула: Названы сибирские регионы с самой заметной убылью населения

Названы сибирские регионы с самой заметной убылью населения

3 Февраля 2020 г.
В Росстате подвели итоги 2019 года
Новости Барнаула: В Барнауле задумались над установкой снегоплавильных станций

В Барнауле задумались над установкой снегоплавильных станций

31 Января 2020 г.
Инвестпроект представило одно из городских предприятий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19