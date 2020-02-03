В Барнауле стартует российский чемпионат по боулингу

В Барнауле сегодня начинается первенство России по боулингу. Соревнования пройдут в боулинг-центре «Арена-парк», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В соревнованиях будут участвовать более 60 спортсменов в возрасте от семи до 21 года. В их числе, 11 спортсменов из Алтайского края, которые выступят в трех дисциплинах (личные, пары, команды). По данным официального сайта региона, в барнаульском турнире выступят члены юношеской сборной России - Виктория Каширская из Омска и Полина Шутова из Санкт-Петербурга. Эти соревнования являются отборочным этапом к первенству Европы в нидерландском Тилбурге, запланированному на апрель 2020 года.

Барнаул принимает чемпионат России по боулингу впервые. В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

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