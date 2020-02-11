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Алтайский край признан самым футбольным регионом Сибири

Главная Спорт
Барнаул
17:56 11 Февраля 2020
футбол, рейтинг, край
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайский край оказался самым футбольным регионом Сибири. О рейтинге, составленном РБК совместно со Sport Connect, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг «футбольности» российских территорий опубликован на сайте проекта Sport Connect.

«Мы оценивали регионы по пяти базовым критериям: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол», - пояснили составители.

Четыре из пяти критериев приносят от нуля до пяти баллов. Больше можно получить за наличие специализированных академий и школ.

Первым регионом в России стала Москва с 29 баллами. А Алтайский край оказался единственным сибирским регионом в топ-10. У него 11 баллов. В тройку самых футбольных сибирских субъектов федерации попали также Омская область (делит 13-16 места) и Красноярский край (23-27 места).

«Алтайский спорт» отметил ряд неточностей при выставлении оценок составителями рейтинга.

«В РПЛ, указывают исследователи, играют трое. Но мы знаем пятерых: это вратари Дюпин («Рубин») и Городов («Ахмат»), полузащитники Ерохин («Зенит») и Артем Шаболин («Урал), нападающий Соболев («Спартак»)», - подчеркивает автор публикации на этом сайте.

Лучший футбольный клуб Алтайского края «Динамо-Барнаул» выступает в группе «Восток» Профессиональной футбольной лиги.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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