У алтайского гимнаста диагностировали COVID-19

У алтайского гимнаста Сергея Найдина диагностировали заражение COVID-19. Он находился на сборах в Новогорске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также положительной оказалась и проба на коронавирус у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко.

«Спортсмена и тренера сразу же перевели на карантин в специализированную клинику. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - привел официальный сайт Алтайского края комментарий министра спорта региона Алексея Перфильева.

По данным Федерации спортивной гимнастики России, национальная сборная досрочно завершила тренировочный сбор и покинула базу в Новогорске.

Сергею Найдину 18 лет. На летней юношеской Олимпиаде 2018 года в Буэнос-Айресе он занял второе место в личном многоборье.

В самом Алтайском крае уже семеро заболевших. Они находятся в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула.

Фото: страница Сергея Найдина в соцсети Instagram