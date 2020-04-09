Диагноз COVID-19 у алтайского гимнаста не подтвердился

Наличие коронавируса COVID-19 у алтайского гимнаста Сергея Найдина не подтвердилось. О результатах повторного теста сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы в ожидании, думаем, еще буквально день-два, и его выпишут. Мы сейчас решаем вопрос, приедут ли за ним из Барнаула или нет, потому что мы настаиваем, чтобы он поехал частным порядком, а не общественным транспортом, чтобы не подхватить ничего», - прокомментировала ТАСС результаты тестирования старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Как писали Sibnovosti.ru, национальная сборная, членом которой является 18-летний Сергей Найдин, проходила сборы в Новогорске. После первого теста, давшего положительный результат, спортсмена направили в больницу Солнечногорска.

В Алтайском крае насчитывается 21 заболевший коронавирусной инфекцией, По данным официального сайта региона, все они – барнаульцы.

Фото: страница Сергея Найдина в соцсети Instagram