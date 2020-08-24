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Алтайскому краю нужно 316,3 млн рублей на расселение аварийного жилья

Главная Экономика
Барнаул
16:34 24 Августа 2020
жилье, строительство, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайский край запросил в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ 316,3 млн руб. Речь идет о финансировании программы переселения граждан из аварийного в 2021-2022 годах.

По данным законодательного собрания региона, средства фонда направят на переселение жителей из 268 жилых помещений общей площадью 8,4 тыс. кв. м. Еще 5,6 млн руб. на эти цели добавит бюджет края.

«На этапе 2021-2022 годов с поддержкой фонда в Барнауле запланировано расселение 1,5 тыс. кв. м жилья, в Бийске - 3,4 тыс. кв. м, в Рубцовске - 2,3 тыс. кв. м, в Каменском районе - 1 тыс. кв. м, в Славгороде - 57,2 кв. м», - уточнили в региональном парламенте.

В программе, касающейся переселения, учитывается жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.  

Фото: сайт законодательного собрания Алтайского края

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