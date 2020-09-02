Мусор Горного Алтая переработают в Майме

В селе Майма Республики Алтай будет создан промышленный парк для глубокой переработки мусора. Необходимые для этого работы предполагается провести в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Республика вошла в число семи пилотных субъектов Российской Федерации, на территории которых будет реализован этот проект. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания, прошедшего под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Продукцией глубокой переработки в Майме могут стать строительный картон, гранулы из пластика, тротуарная плитка и т. д. Кроме того, в Горном Алтае запланировано строительство мусоросортировочных станций, где будет осуществляться первичная обработка отходов.

«Для Республики Алтай это очень актуальный вопрос. Реализация проекта позволит нам за несколько лет полностью решить проблему с мусором…», – заявил глава региона Олег Хорохордин.

По данным правительства Республики Алтай, в числе семи «пилотов» проекта еще два сибирских региона – Новосибирская и Томская области.

В июле этого года региональное управление Роспотребнадзора предупредило о том, что высота мусора на полигоне в селе Майма значительно превысила проектную. Тогда ведомство передало в суд требование обязать Майминский район разработать проект строительства второй карты полигона и провести экологическую экспертизу.

Фото: сайт управления Роспотребнадзора по Республике Алтай