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В Алтайском крае заработает мусоросортировочный комплекс

Главная Экономика
Барнаул
18:07 3 Сентября 2020
мусор, комплекс, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В ноябре этого года в Рубцовском районе Алтайского края предполагается ввести в строй мусоросортировочный комплекс. Он разместится у поселка Мичуринского.

Стоимость комплекса составляет 5,5 млн руб. Его приобрел региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Рубцовской зоне региона компания «ВторГеоРесурс». Годовая производительность комплекса - 100 тыс. т.

«Отсортированные отходы будут формировать в брикеты с помощью пресса с усилием 15 т и отправлять на склад готовой продукции», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, в селе Майма Республики Алтай будет создан промышленный парк для глубокой переработки мусора. Продукцией глубокой переработки там могут стать строительный картон, гранулы из пластика, тротуарная плитка и т. д.

Фото: министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

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