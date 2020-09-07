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Операторы ТКО на Алтае и в Иркутской области получат финансовую поддержку

Главная Экономика
Барнаул
09:18 7 Сентября 2020
средства, правительство, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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Девять российских регионов получат дополнительные средства на поддержку региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В их числе, два сибирских.

Регионы указаны в распоряжении правительства РФ. Документ датирован 2 сентября 2020 года. Девять регионов, включая Республику Алтай и Иркутскую область, получат в общей сложности дополнительно 838 млн руб.

«Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объемов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности», - объясняется необходимость дополнительного финансирования на сайте российского кабмина.

Как писали Sibnovosti.ru, Республика Алтай вошла в число семи пилотных регионов, на территории которых будет реализован федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Фото: pixabay.com

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