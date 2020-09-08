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Алтайский край значительно увеличил поставки куриного мяса в Китай

Главная Экономика
Барнаул
13:05 8 Сентября 2020
китай, экспорт, поставки
Автор: Sibnovosti.ru
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В первой половине 2020 года резко вырос объем экспорта мяса птицы из Алтайского края в Китай. Об этом сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

По данным ведомства, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,4 раза. В физическом выражении объем экспорта достиг 487 т. Одним из основных поставщиков такой продукции в КНР является «Алтайский бройлер». В 2019 году компания завершила первый этап модернизации производственного комплекса.

«Большим спросом в Китае пользуются куриные лапки и крылья, из которых производятся различные снеки и закуски», - отметили в управлении.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года из Новосибирской области в Китай впервые была отправлена партия мороженых карасей весом 18 т. В мае было объявлено о том, что экспорт томского кедрового ореха по итогам первого квартала вырос в 219 раз. 60% этой продукции региона было отправлено в Китай.

Фото: сайт управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

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