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В Горно-Алтайске до выходных попросили закрыть ряд предприятий сферы услуг

Главная Экономика
Барнаул
13:59 13 Октября 2020
вирус, предприятие, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Горно-Алтайска предложила бизнесменам приостановить деятельность их предприятий на территории города до 16 октября. Причиной назван рост числа заболевших COVID-19.

Обращение опубликовано на официальном портале столицы Республики Алтай. Рекомендация касается предприятий ряда отраслей. Так, организациям общественного питания предложено не работать с 22:00 до 7:00.

Полностью приостановить работу рекомендовано магазинам и нестационарным объектам, реализующим непродовольственные товары (кроме тех, что включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости). Также это обращение касается ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, салонов красоты, парикмахерских, массажных и косметических салонов и т. п.

В Республике Алтай 12 октября было выявлено 134 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился, в том числе, у 39 жителей Горно-Алтайска.

Фото: официальный портал Горно-Алтайска

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