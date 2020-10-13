В Горно-Алтайске до выходных попросили закрыть ряд предприятий сферы услуг

Мэрия Горно-Алтайска предложила бизнесменам приостановить деятельность их предприятий на территории города до 16 октября. Причиной назван рост числа заболевших COVID-19.

Обращение опубликовано на официальном портале столицы Республики Алтай. Рекомендация касается предприятий ряда отраслей. Так, организациям общественного питания предложено не работать с 22:00 до 7:00.

Полностью приостановить работу рекомендовано магазинам и нестационарным объектам, реализующим непродовольственные товары (кроме тех, что включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости). Также это обращение касается ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, салонов красоты, парикмахерских, массажных и косметических салонов и т. п.

В Республике Алтай 12 октября было выявлено 134 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился, в том числе, у 39 жителей Горно-Алтайска.

Фото: официальный портал Горно-Алтайска