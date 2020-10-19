Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

Многоэтажный дом в районе ул. Нагорной 6-й в Барнауле, строительство которого замерло на начальной стадии, оценен в 43,7 млн руб. Оценка была проведена в рамках процедуры банкротства СПП ОАО «СтройГАЗ».

Согласно материалам оценки, которые опубликовал арбитражный управляющий компании, на этом месте должен быть построен 16-этажный двухсекционный дом переменной этажности с общей площадью квартир 12,2 тыс. кв. м. Но возведение объекта прекратилось в 2016 году. К настоящему времени строительные работы выполнены лишь на 8%.

СПП ОАО «СтройГАЗ» было признано банкротом в июне 2018 года. Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года власти Барнаула объявили о том, что через несколько месяцев должен быть введен в эксплуатацию другой долгострой «СтройГАЗа» в Барнауле - многоэтажный дом на Павловском тракте, 291.

Фото: отчет об оценке имущества СПП ОАО «СтройГАЗ»