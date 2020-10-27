27 октября
Барнаул
погода +14 °C
76.46
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Работы в рамках БКАД в Барнауле в 2021 году пройдут на 19 улицах

Главная Экономика
Барнаул
15:28 27 Октября 2020
ремонт, дороги, улицы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2021 году в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Барнауле отремонтируют 19 улиц. О планах дорожных работ сообщили в мэрии столицы Алтайского края.

По данным официального сайта Барнаула, в число запланированных объектов вошли, среди прочих, ул. Северо-Западная (в границах пр. Ленина и ул. Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

«Также в следующем году планируется ремонт дорог в микрорайонах Спутник и Авиатор по маршрутам движения общественного транспорта, реконструкция мостов через Барнаулку по ул. Челюскинцев и через реку Власиха… Завершится и строительство новой дороги в Барнауле по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до пр. Энергетиков», - уточнили в мэрии.

По подсчетам муниципальных властей, общая длина ремонтируемых улиц в 2021 году превысит 32 км. Стоимость работ составит 906,9 млн руб. В этом году на ремонт и реконструкцию дорог в рамках нацпроекта из различных бюджетов выделили 1,2 млрд руб.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Алтай»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

Недостроенный дом «СтройГАЗа» в Барнауле оценили в 43,7 млн рублей

19 Октября 2020 г.
Возведение объекта остановилось в 2016 году
Новости Барнаула: В Горно-Алтайске до выходных попросили закрыть ряд предприятий сферы услуг

В Горно-Алтайске до выходных попросили закрыть ряд предприятий сферы услуг

13 Октября 2020 г.
Сделать это порекомендовала мэрия столицы Республики Алтай
Новости Барнаула: Алтайский край значительно увеличил поставки куриного мяса в Китай

Алтайский край значительно увеличил поставки куриного мяса в Китай

8 Сентября 2020 г.
Рост по итогам первого полугодия составил 2,4 раза
Новости Барнаула: Операторы ТКО на Алтае и в Иркутской области получат финансовую поддержку

Операторы ТКО на Алтае и в Иркутской области получат финансовую поддержку

7 Сентября 2020 г.
Всего федеральный центр выделил девяти регионам еще 838 млн рублей
Новости Барнаула: В Алтайском крае заработает мусоросортировочный комплекс

В Алтайском крае заработает мусоросортировочный комплекс

3 Сентября 2020 г.
Его построят в Рубцовском районе
Новости Барнаула: Мусор Горного Алтая переработают в Майме

Мусор Горного Алтая переработают в Майме

2 Сентября 2020 г.
Три сибирских региона стали «пилотами» федерального проекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В барнаульской больнице скопились тела погибших от COVID-19

В барнаульской больнице скопились тела погибших от COVID-19

22 Октября 2020 г.
Власти региона объясняют это ростом нагрузки на персонал
Новости Барнаула: Алтайский табун угнали в Туву

Алтайский табун угнали в Туву

26 Октября 2020 г.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru