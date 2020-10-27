Работы в рамках БКАД в Барнауле в 2021 году пройдут на 19 улицах

В 2021 году в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Барнауле отремонтируют 19 улиц. О планах дорожных работ сообщили в мэрии столицы Алтайского края.

По данным официального сайта Барнаула, в число запланированных объектов вошли, среди прочих, ул. Северо-Западная (в границах пр. Ленина и ул. Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

«Также в следующем году планируется ремонт дорог в микрорайонах Спутник и Авиатор по маршрутам движения общественного транспорта, реконструкция мостов через Барнаулку по ул. Челюскинцев и через реку Власиха… Завершится и строительство новой дороги в Барнауле по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до пр. Энергетиков», - уточнили в мэрии.

По подсчетам муниципальных властей, общая длина ремонтируемых улиц в 2021 году превысит 32 км. Стоимость работ составит 906,9 млн руб. В этом году на ремонт и реконструкцию дорог в рамках нацпроекта из различных бюджетов выделили 1,2 млрд руб.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Алтай»